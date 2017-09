Grote politie-inzet vanwege dreiging bij het Goese Sas

De politie heeft de man gearresteerd en vastgezet in een politiecel (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de ernst van de melding is de politie rond 09.30 uur met grote spoed naar het incident toegegaan. Daarbij zijn ook undercoverauto's van de politie met sirenes langs een file op de A58 gereden. Een deel van het Goese Sas werd afgezet.

Verdachte zit vast

De verdachte is meegenomen maar het politiecellencomplex van Torentijd. Hij wordt daar verhoord door de recherche. De eigenaar van het restaurant moet nog aangifte doen van de vernielingen. Ook moet nog worden bekeken hoe groot de schade is, zegt Mireille Aalders van de politie.

Waarom de verdachte zo tekeer ging in het restaurant is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of er bezoekers in het restaurant aanwezig waren toen het gebeurde.