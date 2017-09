Joep (17): Haken is niet truttig, het is supervet!

Joep (17) met een brochure van de uitgever waarin zijn boek over haken staat vermeld. Het eindresultaat heeft hij nog niet mogen bekijken. (foto: Omroep Zeeland )

Het fijne aan haken is dat het zijn hoofd leegmaakt, zo vertelde de enthousiaste 17-jarige scholier vanmiddag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Zijn passie voor haken is hem door zijn oma en tante ingegeven. Toen hij nog klein was en bij zijn oma ging logeren, leerde hij elke keer weer een beetje beter haken. Met als resultaat dat hij nu 'de meest coole mutsen en andere dingen' maakt.

Volledig geëscaleerd

Inmiddels is de liefhebberij een beetje uit de hand gelopen. Nadat hij een Facebookpagina was begonnen 'om te delen wat ik allemaal gemaakt heb', is het daarna volgens hem 'volledig geëscaleerd'. Hij ziet zijn boek dan ook als een aanvulling: "Het is een ander platform waarmee ik mensen aan het haken kan krijgen."

Het boek bevat niet alleen voorbeelden van zijn creaties, er staan ook voorbeelden in waarbij hij stap voor stap uitlegt hoe het gemaakt wordt. Hoe het boek er uiteindelijk uitziet, weet hij niet. Hij moet het tot morgen doen met de brochure van de uitgever waarin zijn boek staat aangekondigd.

Uiteraard hoopt hij dat zijn boek een succes wordt. Hij verwacht veel meer aandacht voor zijn boek, omdat het opvallend is dat een 17-jarige jongen het heeft geschreven en niet een volwassen vrouw. In dat laatste geval had hij lang niet zoveel aandacht gekregen, is zijn overtuiging.

Wakeboarden

Op de vraag wat hij later wil worden, heeft hij nog geen concreet antwoord. "Als ik maar de dingen kan combineren die ik allemaal leuk vind. Zoals dus haken, maar ook wakeboarden."

Joep hoopt dit jaar zijn havo-diploma te halen en wil daarna op kamers in Amsterdam om te gaan studeren aan het Amsterdam Fashion Institute. En dat Amsterdamse avontuur kan wat hem betreft niet snel genoeg beginnen: "Ik vind de havo nu te algemeen. Ik leer nu allemaal dingen die ik niet leuk vind en ook niet nodig heb. Dus daar wil ik snel vanaf zijn". Om vervolgens de volledige aandacht te hebben voor wat hij leuk vindt; haken.