Opnames in Zeeuws-Vlaanderen voor videoclip titelsong 'Weg van jou'

Je zou Dekay kunnen kennen van zijn optredens in De Wereld Draait Door of door zijn optreden op de laatste editie van Concert at Sea. Vandaag neemt de zanger en liedjesschrijver in Zeeuws-Vlaanderen de bij de titelsong horende videoclip op.

Net als voor de film wordt er onder andere gedraaid in Terneuzen, IJzendijke en bij de Westerscheldetunnel. De clip komt een week voordat de film in première gaat uit. De naam van de titelsong is nog niet bekend.

(foto: Omroep Zeeland)

Weg van jou

De film Weg van jou is voor 80 procent opgenomen in Zeeland. De film gaat over een vrouw uit Rotterdam die voor haar werk naar Zeeland moet. Eerst met tegenzin, maar uiteindelijk valt het mee en vindt ze zelfs de liefde van haar leven. Op 9 oktober gaat de film in Amsterdam in première, twee dagen daarna zijn de premières in Terneuzen.

