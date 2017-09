De België-route is een belangrijke optie voor veel ouders

Het gaat ouders niet alleen om de nabijheid van de scholen, ook de kosten van de kinderopvang in België spelen een rol. "Die zijn een stuk lager dan in Nederland", zegt Lisette Cauwels uit Sluis die haar kinderen naar de basisschool in het Belgische Westkapelle brengt. "En de jongste kan al met 2,5 jaar terecht in de kinderopvang van de school, dat is ook heel fijn."

Van harte welkom

Volgens directeur Tom Vuylsteke van de Vrije Basisschool in Westkapelle speelt de kwaliteit van het Belgische onderwijs ook een rol. "Ik hoor nochtans van de Nederlanders dat ze ons onderwijs beter vinden dan in Nederland", zegt hij. "Ze zijn dan ook van harte welkom bij ons. Ook wij wij hebben leerlingen nodig om onze school overeind te houden."

