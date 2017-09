Rechters buigen zich in november over moord Anjelierenlaan

Op 29 november buigt de rechtbank in Middelburg zich over de moord in de Anjelierenlaan in Vlissingen. Daar werd op 22 september 2016 een 26-jarige dode man gevonden in een woning. Er zijn twee verdachten in de zaak, waarvan er nog één in voorarrest zit. De andere verdachte mag zijn zaak in vrijheid afwachten.

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Tijdens een laatste pro-formazitting werd duidelijk dat het onderzoek in deze zaak nog niet is afgerond. Zo wil de advocaat van de verdachte die nog vastzit in Ter Apel dat er drie politieagenten worden gehoord. Ook besloot de rechtbank vandaag dat deze man tot de rechtszaak vast moet blijven zitten. Bloed De nog vastzittende verdachte wordt verdacht van de moord op een 26-jarige Vlissinger. Het slachtoffer werd op 22 september 2016 badend in een plas bloed dood aangetroffen in zijn woning aan de Anjelierenlaan. De vrijgelaten verdachte wordt in ieder geval nog verdacht van roof. Kort na de moord is hij gefilmd toen hij geld pinde met de bankpas van het slachtoffer. Uit het forensisch onderzoek is niet duidelijk geworden dat hij bij de moord zelf aanwezig is geweest. Zo zijn er geen bloedsporen van het slachtoffer op de kleding van de tweede verdachte aangetroffen. Lees ook: Vrijlating verdachte moord Anjelierenlaan

