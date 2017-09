Delfts blauw in een Zeeuwse oesterschelp

Diewke kreeg het idee tijdens het geven van een workshop. "Deelnemers kregen de opdracht om de binnenkant van een Japanse oesterschelp te beschilderen met werk van bekende Nederlandse schilders. Tijdens de pauze beschilderde ik zelf een schelp met een Delfts blauw motief. En opeens viel het kwartje."

De naam 'Zeeuws blauw' was daarna ook snel gevonden. Diewke heeft al jaren een stichting die zo heet. Via deze stichting vraagt ze subsidies voor allerlei kunstprojecten. En haar lievelingskleur is, hoe kan het ook anders, blauw.

Ze haalt de oesterschelpen in Yerseke. "Mensen denken vaak dat ik zelf langs de waterkant op zoek ga naar oesters. Dat deed ik wel in het begin, maar ik heb er nu zoveel nodig dat ik een andere oplossing heb gevonden."

De schelpen worden eerst goed gewassen en gedroogd, voordat ze kunnen worden beschilderd. Als Diewke een schelp heeft voorzien van een motiefje krijgen ze een beschermlaag. Ze kunnen gebruikt worden als schaaltje voor chocolaatjes, een zeepbakje of om je theezakje op te leggen.

Diewke heeft, voordat ze begon, verschillende boeken over Chinees porselein gelezen. Ook op internet heeft ze zoveel mogelijk informatie opgezocht. "Zo heb ik veel inspiratie opgedaan voor het beschilderen van de schelpen." Verder maakt ze ook schilderijtjes van bloemen, vissen, de zee en abstracte vormen.

De mooiste oesterschelpen worden door Diewke gebruikt voor de speciale 'Nanking Cargo' oesters. Dit zijn oesterschelpen met motieven van speciaal porseleinen voorwerpen met een historische waarde. De naam is afgeleid van een voorraad Chinees porselein die in de achttiende eeuw verloren ging en ruim 200 jaar later werd teruggevonden.

Nanking Cargo

Het schip De Geldermalsen vertrok in 1748 voor haar eerste reis naar Oost-Indië. Het bereikte China en vertrok eind 1751 weer terug naar Zeeland. Het schip was beladen met onder andere thee, zijde, een kist goud én porselein.

Op 3 januari 1752 liep het tegen een klif en zonk in de Zuid-Chinese zee. In 1984 is het wrak ontdekt. Het porselein was na 232 jaar in zeewater nog altijd intact. De thee, die door het zeewater was gaan uitzetten, heeft het porselein met een beschermende laag omhuld.

De lading Chinese porselein bestond uit ruim 160.000 voorwerpen in voornamelijk blauw en wit. Een deel van de geborgen lading is in mei 1986 bij Christie’s geveild. In totaal bracht de hele inhoud, de Nanking Cargo, van het schip ruim 37 miljoen gulden op.