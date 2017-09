'Méér energie besparen? We doen al genoeg!'

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) probeert Zeeuwen ervan te overtuigen dat ze wél meer kunnen doen en daar ook zelf voordeel van hebben. Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie : "Hoeveel je ook doet, je kunt altijd meer doen, maar je moet klein beginnen."

De Zeeuwse Milieufederatie probeert Zeeuwen bewust te maken van hun energieverbruik. Robbert Trompetter werkt niet alleen bij de organisatie, maar heeft ook een energiezuinig huis. Trompetter: "Ik heb een warmtepomp, spouwmuur- en vloerisolatie en zonnepanelen. Ik zit met mijn woonhuis op 50 euro energiekosten per maand."

Ik zou niet meer willen verhuizen naar een woning zonder warmtepomp en zonnepanelen." Robbert Trompetter van de ZMf

Kleine stapjes

Volgens Trompetter hoeven energiemaatregelen niet meteen zo ver te gaan als bij hem thuis. "Je kunt ook klein beginnen en alleen aan spouwmuurisolatie denken. Zelfs het vervangen van gloeilampen door LED-lampen levert binnen een jaar al een leuke besparing op. Ik vind altijd dat de investering binnen een paar jaar wat moet opleveren."

Aan het onderzoek van ZB-planbureau hebben 828 Zeeuwen deelgenomen. Van de mensen in een koopwoning heeft slechts 47 procent vloerisolatie tegenover 28 procent van de mensen in een huurwoning. Spouwmuurisolatie is in 64 procent van de koophuizen aanwezig en in 43 procent van de huurhuizen. Opvallend is het verschil bij dakisolatie: mensen in een koopwoning hebben in de meeste gevallen (81 procent) dakisolatie, maar in huurwoningen is het maar 44 procent.

Opwekking

Als het gaat om zelf energie opwekken, hebben Zeeuwen meer ambitie. Daar is ook wel wat te winnen, want slechts een kwart van de ondervraagden heeft op dit moment zonnepanelen. Ruim 73 procent van de panelleden in een huurwoning zegt van plan te zijn die binnen één tot vijf jaar aan te schaffen, tegenover 61 procent van de mensen in een koopwoning. De aanschaf van een zonneboiler staat daarentegen wat hoger op het verlanglijstje van de koopwoningbezitter dan dat van de huurder. Want de laatste is juist meer geïnteresseerd in groene stroom via een energieleverancier.

Robbert Trompetter bij zijn woning met zonnepanelen (foto: Omroep Zeeland)

De overweging van Zeeuwen om tóch te investeren in energiebesparing is voornamelijk gericht op het besparen van geld (66 procent). Daarna volgen de milieuwinst (64 procent) en de verbetering van het wooncomfort (53 procent).

Wooncomfort

Voor Trompetter is wooncomfort juist de voornaamste reden om, ook in de toekomst, extra energiebesparende maatregelen te nemen: "Natuurlijk moet je af en toe een warme trui aantrekken, als het koud is, maar als je door aanpassingen aan je woning kunt zorgen voor een fijn woonklimaat, is dat natuurlijk het beste. Ik zou niet meer willen verhuizen naar een woning zonder warmtepomp en zonnepanelen."