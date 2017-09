Middelburg heeft er zeven struikelstenen bij

De stratenmaker plaatst de struikelstenen in de grond (foto: Omroep Zeeland)

In totaal komen er 122 struikelstenen door heel Zeeland. Dit gebeurt door de jaren heen, omdat het volgens Marianne Gossije, secretaris van het Zeeuwse struikelstenencomité, heel veel uitzoekwerk is.

Moeilijk

"Ten eerste is het heel moeilijk om nabestaanden te vinden en ten tweede kan het nooit in een dag. Deze stenen hebben we nu zelf mogen leggen, maar normaal doet de Duitse kunstenaar Gunter Demnig dat", zegt Gossije.

Struikelstenen zijn bronzen stenen met een omtrek van 10 centimeter die in het trottoir voor het huis waar joden woonden worden geplaatst. Dit ter nagedachtenis van deze mensen die gedeporteerd en daarna vermoord zijn. Op de stenen zijn enkele persoonlijke gegevens van de betrokken slachtoffers vermeld.

Volgens Marianne Gossije krijgen mensen steeds meer besef van de geschiedenis en vinden ze het daarom interessant om te lezen wie er op welke plek heeft gewoond tijdens de Tweede Wereldoorlog.

'Nooit vergeten'

"De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust mogen we echt nooit vergeten. We moeten vooral scholieren en jonge mensen informeren over wat er is gebeurd, en dat dat nooit meer mag gebeuren. Met niemand niet", vindt Gossije.

Inmiddels liggen er struikelstenen in Middelburg, Burgh-Haamstede en Zierikzee. In de loop van dit jaar komen er nog enkele stenen bij in Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Hulst.