Buitenstaanders houden provincie een spiegel voor

Provinciebestuurder Harry van der Maas over de commissie Externe Spiegeling (foto: Omroep Zeeland)

De commissie heeft de naam 'Externe Spiegeling'meegekregen en dat is ook meteen haar opdracht; Zeeuwse bestuurders een spiegel voorhouden. En dat is nodig, blijkt uit het eindrapport van de commissie Balkenende over de staat van de Zeeuwse economie.

Vuist

In dat rapport constateerde de Zeeuwse oud-premier Balkenende dat Zeeuwse bestuurders veel te weinig samenwerken. Daardoor zou er te weinig bestuurlijke slagkracht zijn en zou Zeeland bijvoorbeeld ook geen vuist kunnen maken in den Haag.

Naast Kwekkeboom bestaat de commissie Externe Spiegeling uit nog twee personen; Giel Janssen, oud-burgemeester van Halderberge en Cromstrijen en Gerard Langeraert, oud-onderwijsbestuurder in Zeeland. Samen staan ze voor de bundeling Overheid-Onderwijs-Ondernemers.

Lijst van gesprekspartners

De driekoppige commissie gaat komend najaar praten met bestuurders van de provincie, de dertien Zeeuwse gemeenten en het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. Ook maatschappelijke instellingen en ondernemers komen op de lijst van gesprekspartners.

Dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas wil geen onderwerpen noemen waarover de commissie zich gaat buigen. Hij noemt wel een voorbeeld uit het verleden waarbij blijkt dat samenwerking leidt tot betere resultaten.

Strooien

"Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het strooien tijdens gladde dagen", zegt Van der Maas. "Vroeger deed ieder stukje Zeeland dat zelf. Toen het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeenten de handen ineen sloegen, ging dat allemaal veel sneller en beter."