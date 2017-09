Verbreding Tractaatweg officieel van start: eerste paal geslagen

Met een paar ferme klappen met een heimachine ging vanmiddag de eerste paal voor de verbreding van de Tractaatweg van start. Provinciebestuurder Harry van der Maas had de eer om de paal een stuk de grond in te slaan. Hij liet echte werk uiteindelijk over aan de professionals.

Die professionals hebben nog een hele kluif aan het project. Er moeten vier viaducten gebouwd worden en het aantal rijbanen wordt verdubbeld. Het werk begint bij het Spuikreekviaduct. Dat werd afgelopen weekend gesloopt om plaats te maken voor een nieuw viaduct. De bedoeling is dat dit gedeelte in februari weer opengaat voor verkeer. Viaducten Daarna worden er nog drie viaducten gebouwd en wordt het aantal rijbanen verdubbeld. In het voorjaar van 2019 moet het allemaal af zijn. Dan kunnen automobilisten sneller van Goes naar de Belgische grens. In België gaat het dan weer wat langzamer richting Gent. De Belgen verbreden de weg nu nog niet, zij beginnen pas over een paar jaar. Lees ook: Sloop viaduct is de start voor verdere verdubbeling Tractaatweg