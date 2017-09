Studenten gaan los tijdens Intro Festival in Middelburg

Het Intro Festival Zeeland wordt georganiseerd door Middelburg800 in samenwerking met University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences en Scalda. Het festival richt zich vooral op studenten van de Zeeuwse onderwijsinstellingen, maar is voor iedereen gratis toegankelijk.

Festivalterrein

Het festival vindt plaats op de Markt, op Plein1940 en in De Spot. Optredende artiesten zijn onder meer The Partysquad, Pep & Rash, Jebroer en Egbert. Op het festivalterrein staan foodtrucks, entertainment en ook zijn er een aantal Zeeuwse studentenverenigingen aanwezig.

Optreden tijdens Intro Festival in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het festival duurt tot 23:00 uur. Hierdoor kunnen studenten na afloop nog met het openbaar vervoer naar huis. Omdat er dan geen openbaar vervoer meer naar Zeeuws-Vlaanderen gaat, heeft de organisatie geregeld dat er na afloop toch een bus naar de overkant gaat.

De Spot

Studenten die wel langer door willen, kunnen tot 02.00 uur terecht in de Poppodium De Spot waar de officiële afterparty organiseert plaatsvindt. Het festival wordt daar afgesloten door DJ Rafya, Jailo en van Slag en tot slot het Brabantse DJ-collectief de Banganagangbangers.

Ook niet-studenten kunnen het festival bezoeken, waardoor jongeren die nu nog niet in Zeeland studeren ook kennis kunnen maken met het studentenleven in Zeeland.