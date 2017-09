Zeeland wordt wakker: genderneutraal, samenwerking en studentenfestival

sekseneutraal toilet (foto: Omroep Zeeland)

Niet genderneutraal

Zeeuwse gemeenten maken zich niet sterk voor genderneutraliteit. Zo is er bijna nergens een genderneutraal toilet te vinden bij de gemeentehuizen. Ook genderneutrale aanspreekvormen als 'beste mensen' in plaats van 'geachte dames en heren' zijn nergens de regel. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Zeeland.

Lees ook:

Harry van der Maas, de gedeputeerde van openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Samenwerkingscommissie

Een commissie van drie externe mensen gaat bekijken op welke manieren Zeeuwse bestuurders beter met elkaar kunnen samenwerken. In de commissie zit onder anderen Scarlett Kwekkeboom uit Goes, voormalig Zakenvrouw van het Jaar.

Lees ook:

Drukte op de Markt tijdens Introfestival in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Studentenfestival

In de binnenstad van Middelburg werd gisteren de eerste editie van het Intro Festival Zeeland gehouden. Met het evenement hoopt de organisatie het studentenleven nieuw leven in te blazen.

Lees ook:

Schaap op natuurweide bij Veere (foto: Wilma Steendijk uit Middelburg)

Het weer:

Vandaag is er een mix van wolkenvelden en af en toe zon, maar er kan ook een enkel buitje vallen. De westenwind is enige tijd vrij krachtig en luwt later in de middag iets. Het wordt maximaal een graad of 18.