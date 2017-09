Koster en Van den Velde al wel zeker van WK voetbal

Adrie Koster met Saudi-Arabië naar WK voetbal in Rusland (foto: Omroep Zeeland)

Saudi-Arabië plaatste zich voor het Wereldkampioenschap in Rusland door als tweede te eindigen in poule B van de Aziatische kwalificatiegroep. Gisteren zagen Van den Velde en Koster hun ploeg winnen van Japan. Fahad Al-Muwallad maakte de enige treffer.

Het is voor Saudi-Arabië pas de vijfde keer dat het zich plaatst voor het eindtoernooi. De laatste keer dat het land meedeed aan een WK was in 2006. Toen werd het uitgeschakeld in de groepsfase.

Bekijk hieronder de winnende goal waardoor Koster en Van den Velde naar Rusland gaan: