Hulpdiensten kijken terug op rustige zomer

Twee drenkelingen

Albert Dijkstra heeft de balans opgemaakt van de zomer voor de Zeeuwse strandbewaking. Er waren twee drenkelingen te betreuren; een Duitse toerist bij Cadzand-Bad en een zwemmer bij Wemeldinge. Verder is de zomer zonder grote incidenten verlopen. De grootste reden daarvoor is volgens hem het slechte strandweer tijdens de hoogseizoen dagen.

Wel waarschuwt Dijkstra de mensen die de komende weken het strand bezoeken. Het water is nog warm, maar de strandwachten zitten niet meer op hun post. Strandgangers moeten dus zelf extra uitkijken.

Het was soms even billen knijpen als echt alle ambulances tegelijk onderweg waren." Henk van Meer, het Witte Kruis

De zomer van 2017 was iets drukker voor het Witte Kruis dan de zomer van 2016. In juni, juli en augustus waren er dit jaar ongeveer 12.000 ritten. Het jaar ervoor waren dat er zo'n 11.000. Henk van Meer van het Witte Kruis merkt daarbij op dat dat echt alle ritten zijn. Daar zit levensreddend werk tussen, maar ook toeristen die bellen met een snee in de vinger. Het valt Van Meer sowieso op dat toeristen soms met kleine klachten al 112 bellen.

De drukte leverde de ambulances geen problemen op. "Het was soms even billen knijpen als echt alle ambulances tegelijk onderweg waren, maar dat is allemaal goed gegaan", legt Van Meer uit. In Zeeland zijn in de zomer overdag veertien ambulances actief. 's Nachts staan er tien paraat.

Brandweer Yerseke

Droogte

Voor de brandweer was de zomer van 2017 een zomer van uitersten. Er was een lange droge periode in juni waardoor de brandweer 73 buitenbranden te verwerken kreeg. Tegelijk viel er in die maand op 1 dag weer erg veel regen en was het stormachtig. Ook daar had de brandweer de handen vol aan.

Inbraken bij jachthavens en campings

Het beeld dat de politie heeft van de zomer komt overeen met dat van hun hulpverlenende collega's; relatief rustig. Er zijn natuurlijk altijd incidenten volgens de politie, maar er sprong niets uit. Wel was het opvallend dat er aan het begin van de zomer een paar keer is ingebroken bij jachthavens en campings.

Voor het tweede jaar op rij is het aantal woninginbraken in de zomermaanden fors gedaald. In 2015 nog vonden in de zomermaanden nog 201 inbraken plaats, wat in 2016 zakte naar 154. In de maanden juni, juli en augustus van 2017 waren het nog maar 103. Wijken met veel inbraken uit het verleden zijn nu grotendeels gevrijwaard van inbrekers, zoals Oost-Souburg en de Terneuzense wijken aan weerszijden van de Willem de Zwijgerlaan.

Zeeuwse topwijk voor inbraken van de afgelopen zomermaanden was het postcodegebied 4461 in Goes, dat wil zeggen het centrum en de wijken direct ten oosten en ten westen ervan. Daar vonden zeven inbraken plaats, het hoogste aantal van alle postcodegebieden in de provincie.