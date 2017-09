Zeeland verwelkomt eerste 'tiny houses' in de provincie

Sint Laurens krijgt de eerste Tiny houses van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Blij

Eén van die initatiefnemers is Niels Sinke en hij is blij met de toestemming. Vorig jaar zomer kaartte hij het idee aan bij de Gemeente Middelburg. "Omdat tiny houses nieuw zijn in Zeeland had de gemeente tijd nodig om te kijken wat er precies mogelijk is en hoe. Ik ben blij dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren!"

Niels hoopt zijn tiny houses in het nieuwe jaar te realiseren. De kleine huisjes zijn er in allerlei soorten en maten. "Je hebt er een op wielen van ongeveer 24 vierkante meter. Ik wil er zelf één bouwen zonder wielen. Het wordt een huisje van vijftig vierkante meter waar ik met mijn vriendin in ga wonen."

De bewoners zijn divers_ jongeren en ook ouderen. " Niels Sinke, initiatiefnemer

Gezamenlijke moestuin

De eerste vier huisjes komen te staan in Sint Laurens-Noord, tussen de Wilgenhoekweg en de Van Borsselenlaan. "De bewoners zijn divers: jongeren en ook ouderen. Omdat we een aantal gezamenlijke voorzieningen krijgen, zoals een moestuin, is het belangrijk dat er een klik is. We hebben nu een mooie groep bij elkaar."

Er is plek voor maximaal tien huisjes. Ze blijven in ieder geval vijf jaar staan. Dit jaar wordt de vergunning aangevraagd en wordt de procedure in gang gezet. Na vijf jaar wordt het project geëvalueerd en dan wordt besloten of de huisjes nog eens vijf jaar kunnen blijven staan. Omwonenden zijn ingelicht.

Uit Amerika

Het fenomeen 'tiny houses' is overgewaaid uit Amerika en momenteel een trend in Nederland. De bewoners willen de natuur zo min mogelijk tot last zijn. De huisjes worden duurzaam gebouwd, zijn zelfvoorzienend en er is bijvoorbeeld geen riolering.

