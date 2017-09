Anita de Ridder speelt komende weken met masker

TOP Arnemuiden speelster Anita de Ridder (foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn)

In het duel van PKC 2 tegen DSC 2 van afgelopen zaterdag botste De Ridder op medespeler Daan Koppelaar en brak haar neus. Vandaag is haar neus rechtgezet en de komende tien dagen heeft ze een neusspalk. De komende 4-6 weken zal De Ridder wel kunnen korfballen, maar met een masker die haar neus moet beschermen.

Aanstaande zaterdag staat de eerste competitiewedstrijd voor PKC op het programma. De ereklasser speelt dan een thuiswedstrijd tegen Dalto. "Het rechtzetten deed erg zeer", zegt De Ridder over de ingreep. "Ik weet niet hoe ik me morgen voel en of ik kan trainen. Als het morgen goed gaat, is het mogelijk dat ik zaterdag mijn debuut maak. Maar dat is even afwachten."