Dronken bestuurder twee keer op één avond aangehouden

Een 51- jarige man is gisteren in een paar uur tijd twee keer aangehouden voor het rijden onder invloed. De bestuurder werd eerst aan de kant gezet op de Oude Rijksweg in Kapelle en niet veel later opnieuw in de Scheldestraat in Hansweert.

Alcoholcontrole - archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Toen agenten de bestuurder de eerste keer aanhielden, blies de man op de ademanalyse 1175 ug/l, de toegestane hoeveelheid bij een ervaren bestuurder is 220 ug/l. Hierop werd de man zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg hij een rijontzegging van vijftien uur opgelegd. Hardleers Echter, zonder rijbewijs en met een rijontzegging op zak, stapte de man toch weer in de auto. "Dat moet hij gedaan hebben net nadat hij het politiebureau had verlaten", aldus de dienstdoende agenten. Op de Scheldestraat in Hansweert werd de man namelijk weer aan de kant gezet. Hierop is de man opnieuw aangehouden voor het rijden onder invloed, het rijden met een ingevorderd rijbewijs en het rijden tijdens een rijverbod. Op het bureau blies de man op de ademanalyse nog een uitslag van 1075 ug/l. Het Openbaar Ministerie rekent de misdrijven zwaar aan en eist een rijontzegging voor twee jaar. Daarbovenop moet hij als het OM ligt ook een boete van 2.500 betalen en twee weken de cel in.