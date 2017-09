Zeeuwse transvrouw: Geen genderneutraal toilet voor mij

Vier jaar geleden heette Shannon Kakebeeke uit Zierikzee nog Sjors en was ze een man. Een traject met behandelingen aan het VU medisch centrum in Amsterdam bracht daar verandering in. De dag dat Shannon vrouw werd, was een opluchting voor haar, vertelt ze.

Je zou misschien verwachten dat Shannon een groot voorstander is van genderneutrale toiletten, maar dat is niet zo. Het herentoilet is voor haar verleden tijd: ze is vrouw en gaat dus naar het damestoilet. Een genderneutrale wc is voor haar niet nodig.

Geen man, geen vrouw

Stefano La Heijne-Frans van het LHBT Netwerk Zeeland - de belangenorganisatie die opkomt voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders - vindt het goed dat er discussie is over genderneutraliteit. "Er is een groep die zich noch vrouw noch man voelt en voor hen zou bijvoorbeeld een aanspreekvorm als 'beste mensen' uitkomst bieden. Zo laat je zien dat je er voor iedereen bent," zegt La Heijne-Frans.

"Ook voor mensen die in een overgangsfase van man naar vrouw of andersom zitten, is het prettig als ze naar een genderneutraal toilet kunnen." Maar tegelijkertijd beseft La Heijne-Frans dat de groep genderneutralen klein is.

Stefano La Heijne-Frans, LHBT Netwerk Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Hij begrijpt dat vrouwen als vrouwen en mannen als mannen willen worden aangesproken. Wel is hij van mening dat gemeentes op formulieren vaak onnodig vragen naar iemands geslacht. Voor het aanvragen van een uitkering vindt het LHBT Netwerk Zeeland dat weinig relevant.

