Goesenaar gewond na aanval buurvrouw met houten stok

(foto: OZ)

Het slachtoffer belde gistermiddag om 16.35 uur bij zijn buurvrouw aan. De vrouw had de nacht ervoor veel lawaai gemaakt en had daarmee de man uit zijn slaap gehouden. Hij wilde dat bij haar aankaarten.

Op zijn achterhoofd

Toen de buurman over het nachtelijke lawaai begon, schreeuwde de vrouw dat hij weg moet gaan. Toen hij wegliep, kwam de vrouw achter hem aan en sloeg hem met een houten stok op zijn achterhoofd.

De wond is door de huisarts gehecht. De man heeft aangifte gedaan. Zij staat bij de politie als overlastgeefster bekend. Ze is na de aanhouding overgebracht naar het politiecellencomplex in Middelburg. Zij moet nog gehoord worden.