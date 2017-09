Politie waarschuwt boeren voor gps-dieven

Werk op het land (foto: Omroep Zeeland)

De dieven hebben afgelopen weekend toegeslagen in Sint-Annaland en Poortvliet. Vorige week sloegen ze ook al toe in Woensdrecht, in West-Brabant. Ze hebben het met name gemunt op trekkers van het merk John Deere.

Nauwkeuriger

De gestolen gps-systemen zijn relatief duur, ze kosten rond de 20.000 euro. Boeren gebruiken die peperdure gps-systemen onder meer om op het land nauwkeuriger en met minder brandstof te kunnen zaaien en oogsten.

De gedupeerde boeren hebben aangifte gedaan. De politie is een onderzoek gestart. De gemeenten Tholen, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen zijn van deze zaken op de hoogte gebracht.

Relatief eenvoudig

Ambtenaren van die gemeenten zijn nu boeren in hun gebied actief aan het benaderen met preventietips, zodat ze voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Uit de eerdere zaken blijkt dat de dieven relatief eenvoudig in boerenschuren kunnen komen en ongezien hun slag kunnen slaan.