Politie geeft lift aan bejaarde die naar huis wil lopen

De politie heeft vanmorgen een bejaarde man een lift gegeven die net uit het ziekenhuis in Terneuzen was ontslagen en te voet onderweg was naar zijn huis in Absdale. Een hele opgave, want dat is een wandeling van meer dan zestien kilometer en de man is slecht ter been.

Politie geeft lift aan bejaarde die naar huis wil lopen (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) Agenten waren bezig met hun ronde toen ze de 74-jarige man zagen lopen over het fietspad bij de Spuiweg in Terneuzen. Ze konden duidelijk zien dat hij slecht ter been is, dus besloten ze om te stoppen en te vragen of ze hem konden helpen. Geen goed idee De man vertelde dat hij onderweg was naar zijn huis in Absdale, zo'n zestien kilometer verderop. Dat vonden de agenten geen goed idee, dus besloten ze de man een lift te geven. Overstuur Toen ze aankwamen bij zijn woning, bleek de vrouw van de man behoorlijk overstuur te zijn. Ze had volgens de politie geen idee waar haar man zich bevond sinds hij uit het ziekenhuis was ontslagen. Ze was de agenten dan ook erg dankbaar. "Na vele bedankjes van de man en zijn vrouw, konden wij met een goed gevoel onze surveillance vervolgen", schrijft de politie op Facebook.