Toekomst ZLM Tour hangt aan een zijden draad

"Simpel gezegd: als we geen andere sponsoren vinden, is het einde ZLM Tour", zegt ZLM Tour-voorzitter Kees Veerhoek. Het terugtrekken van de supermarktketen is een tegenvaller voor de wielerwedstrijd.

"Om die reden willen we niet meer afhankelijk zijn van een grote sponsor, maar op zoek gaan naar meerdere kleinere sponsoren middels een sponsorstichting die we willen gaan oprichten", zegt Veerhoek. De deadline van de zoektocht is 1 november. Want dan moet de ZLM Tour aan worden gemeld bij de UCI en de KNWU.

Eendaagse wedstrijd

Jarenlang was de ZLM Tour een eendaagse wedstrijd, later werd de wedstrijd uitgebreid naar een meerdaagse koers. Vanwege afhakende sponsoren werd er vorig jaar noodgedwongen weer een eendaagse koers gereden.

Voortbestaan ZLM Tour in gevaar na stoppen hoofdsponsor Lidl (foto: Omroep Zeeland)

Bij de ZLM Tour deden in het verleden veel grote talenten mee als: Fabian Cancellara, Luke Rowe, John Degenkolb en Pim Ligthart. Dat de ronde nog altijd geldt als kweekvijver voor talenten is te zien aan de winnaar van dit jaar. Christopher Lawless won de editie van 2017 en hij tekende deze week een contract bij Team Sky, de beste wielerploeg ter wereld.

UCI Nations' Cup

De ZLM Tour is de enige Nederlandse wedstrijd in de UCI Nations' Cup. Aan de wedstrijd doen de beste wielrenners tot en met 23 jaar mee.

