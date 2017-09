'Problemen bij knooppunt Zoomland kosten regio miljoenen'

Een file op de A58 op vrijdag 6 mei 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Pille komt de drukte bij het knooppunt bij Bergen op Zoom vooral door de aantrekkende economie. "Je ziet het verkeer toenemen. Dat geeft een enorm probleem, economisch gezien." Hij doelt daarmee op vrachtwagens die vertraging oplopen door files. "Tijd is geld. Die kosten lopen in de miljoenen." Volgens hem lopen er nog onderzoeken naar de economische schade, zei hij in de Zeeuwse Kamer op de radio.

Verkeersdeskundige Ruud Hornman, van de NHTV hogeschool in Breda, wijst er op dat het knooppunt door de jaren heen een andere functie heeft gekregen. "Toen het knooppunt in de jaren 70 werd aangelegd was het de verbinding van oost naar west, maar in de jaren 90 is dat veranderd. Toen werd de A4 belangrijker. Nu is het knooppunt vooral belangrijk voor het verkeer dat van het noorden naar het zuiden wil.

Het kan niet zo zijn dat door dit knelpunt bedrijven ervoor kiezen om zich buiten onze regio te vestigen." Maarten Janssens, CDA

Hornman merkt op dat het knooppunt indertijd simpel is aangelegd. "Het is goedkoop gemaakt. Het is heel compact met een haaks viaduct en dat is het goedkoopste dat je kunt maken. Alle andere varianten zijn peperduur."

Gemeenten in West-Brabant lobbyen samen in Den Haag om het knooppunt aan te pakken. De CDA-fractie van de Provincie Zeeland wil zich daar bij aansluiten. "Er moet wat gebeuren," zegt Maarten Janssens van het CDA. "Het kan niet zo zijn dat door dit knelpunt bedrijven ervoor kiezen om zich buiten onze regio te vestigen."

Bocht moet eruit

Volgens Ruud Hornman is de beste oplossing het aanleggen van een nieuw knooppunt. "Dan moet die bocht er uit." Het probleem niet aanpakken is volgens Cees Pille een achteruitgang van de ontwikkelingsmogelijkheden voor Brabant en Zeeland. "Het is ook in nationaal belang dat Rotterdam en Antwerpen deze snelle verbinding houden."

Hij pleit er dan ook voor dat Antwerpen en Rotterdam zich bij de lobby aansluiten. "We proberen dit continu in Den Haag op de kaart te zeggen, maar waarschijnlijk hebben Drenthe en Groningen ook dit soort knelpunten, dus we moeten het blijven aankaarten."

De volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer over de economische schade die knooppunt Zoomland veroorzaakt, luister je hieronder terug.