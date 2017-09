'Incidenten hou je altijd, maar Renesse wordt rustiger'

Ieder weekend in de zomer houdt de politie samen met de Duitse collega's de veiligheid van het uitgaanscentrum van Renesse in de gaten. Zo'n dienst begint met een rondgang in de omgeving waarmee gekeken wordt wat ze van de avond kunnen verwachten. Zo wordt er op het strand gekeken dat daar na zonsondergang niemand meer rondhangt en wordt gesproken met uitbaters van strandpaviljoens en de jongerencamping.

Duitsland

De Zeeuwse agenten werken in Renesse samen met collega's uit de rest van het district Zeeland-West-Brabant. Ook werken ze al meer dan twintig jaar samen met hun collega's uit Duitsland. De grote groepen Duitse jongeren kunnen zo in hun eigen taal worden aangesproken en uitleg krijgen over de regels in Nederland.

Zo mag je in Duitsland met alcohol over straat lopen en drinken, maar is dat in Nederland niet toegestaan. De boete van negentig euro wordt niet meteen gegeven. De Duitse bezoekers krijgen eerst een waarschuwing en uitleg van de regels.

Nederlandse en Duitse politie in Renesse (foto: Omroep Zeeland)

Politieman Richard den Boer werkt al jaren in Renesse en ziet het dorp veranderen. Er zijn altijd wel incidenten of kleine vechtpartijtjes, maar dat heb je altijd bij een uitgaanscentrum. Voor hem is de avond geslaagd als iedereen aan het eind gewoon naar huis gaat en dat ze niemand naar Torentijd hebben moeten brengen.

Omroep Zeeland liep een avond mee met met de politie in Renesse. Die avond verliep, geheel volgens verwachting, rustig. Er waren een paar incidenten en er is een persoon aangehouden. De avond en daarmee de hele zomer in Renesse volgen daarmee het beeld van de hele zomer in Zeeland: relatief rustig.

