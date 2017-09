Joep (17) wil internationaal met zijn haakboek

Joep laat het boek aan zijn vrienden zien (foto: Omroep Zeeland)

Joep heeft in het boek verschillende patronen en ontwerpen gezet. Er staan instructies in voor ingewikkelde haakwerken, maar ook simpelere die beginners makkelijk kunnen maken. Vanmiddag om 16.00 uur presenteerde hij het in de boekwinkel aan de Markt in Middelburg. Hij zag het boek zelf voor de eerste keer en mocht meteen ook exemplaren signeren.

"Ik heb een passie voor alles wat met extreme sporten te maken heeft, maar in de winter was ik altijd helemaal weg van breien en haken. Ik brei en haak al vanaf mijn zesde jaar. Ik wilde het graag leren omdat ik het mijn oma en tante vaak zag doen", zegt Joep. "Na lang zeuren wilde ze het me wel leren."

Stoffig imago

Wat Joep betreft houdt het niet op na dit eerste boek. Hij heeft grote ambities en hoopt dat er misschien ooit een Engelstalige versie komt of een tweede deel. Maar het belangrijkste doel is wat hem betreft een eind maken aan het stoffige imago van haken.

Gisteren was Joep bij het radioprogramma de Zeeuwse Kamer te gast waar hij vertelde over z'n nieuwe boek.

Joep met zijn oma, van wie hij als kind leerde haken (foto: Omroep Zeeland)

