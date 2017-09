Wietplantage verstopt in natuurgebied, verdachte aangehouden

In een natuurgebied bij Rilland is een wietplantage ontdekt. Afgelopen zondag werd bij het oprollen van de wietkwekerij in het natuurgebied een verdachte opgepakt.

De wietplantage zat diep in het natuurgebied 'Markiezaatsmeer' op de grens van Brabant en Zeeland verstopt, maar boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap was de kwekerij al een tijdje geleden op het spoor gekomen. Samen met de politie werd besloten te wachten met het oprollen van de kwekerij, in de hoop de dader te betrappen. Vernietigd Dat lukte dus afgelopen zondag. De verdachte is aangehouden voor het vervaardigen van softdrugs. Een politiehelikopter assisteerde bij de aanhouding. Vandaag zijn de wietplanten uit het natuurgebied verwijderd en vernietigd. Politiehelikopter assisteert bij oprollen wietplantage in natuurgebied (foto: Boswachter Erik de Jonge)