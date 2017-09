De jacht op de oesterboorder is geopend

"Het is volgens mij dé manier om van oesterboorders af te komen," aldus Boertjes. De kleine zeeslak maakt een gaatje in een jonge oester en eet hem vanbinnen op. Zo gaat een groot deel van de oogst verloren.

Slakken scheiden van de oesters

De oesterboorder-kor is zo gemaakt dat bij het slepen over de zeebodem oesters over de rails op het apparaat glijden, terwijl de oesterboorders door de stroom loslaten en gevangen worden in het mandje. "Het is voor het eerst dat we iets hebben bedacht waarmee we de slakken kunnen scheiden van de oesters voor ze kunnen toeslaan."

Visser Erik Veerhoek assisteert op het schip en is onder de indruk van de werking van de speciale kor. Veerhoek: "Het is ook hard nodig dat ze worden gevangen, want ze vermeerderen zich de laatste jaren snel. Door de opwarming van de aarde kennen we geen echte winters meer, waardoor de oesterboorders het hele jaar door kunnen groeien.

Heilige graal

Veerhoek omschrijft de oesterboorder-kor als 'de heilige graal'. "Het is hard nodig dat er iets wordt gedaan aan dit probleem, anders hebben we over een paar jaar geen Zeeuwse oester meer."

Verschillende oesterboorders (foto: Omroep Zeeland)

Normaal gesproken gaat afval van de zeebodem naar de stort, maar Boertjes heeft ook daarvoor een oplossing bedacht: "Ik kook de oesterboorders en legt ze vervolgens op lege percelen neer."

"Vroeger moest ik daarvoor speciaal mosselschelpen aanschaffen", legt Boertjes uit. "Die mosselschelpen zijn glad en de oesterboorders zijn ruw. Zo hebben we een win-win situatie. We maken van iets wat normaal gesproken als last wordt gezien een nuttige grondstof."