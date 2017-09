Nauwere samenwerking bij hulpverlening op het water

Ondertekening van het nieuwe convenant SAR door onder meer Kustwacht, KNRM en meerdere veiligheidsregio's (foto: John van Helvert / Nederlandse Kustwacht)

SAR is de internationale benaming voor het zoeken en redden van mensen die op het water hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het verlenen van hulp aan boord van een schip bij brand of een aanvaring, maar ook om het zoeken naar te water geraakte personen of afgedreven surfers die vermist raken.

Efficiënter en effectiever

Hulpverleners uit de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid gaan dankzij het nieuwe convenant voortaan grotendeels op dezelfde manier te werk. Volgens de betrokken samenwerkingspartners kunnen ze dankzij deze afspraken efficiënter en effectiever hulp verlenen.

Convenant Search and Rescue en maritieme hulp