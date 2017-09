Senioren blij met revalidatieplek in Oostburg

Volgens Adinda van Kerkhove, manager van de seniorenkliniek, was dit revalidatiecentrum hard nodig in West-Zeeuws-Vlaanderen. "In het verleden was de dichtstbijzijnde seniorenkliniek in Hulst, 50 kilometer verderop. Nu is het een stuk makkelijker voor de mantelzorgers in de buurt om langs te komen."

De kamers lijken op ziekenhuiskamers en zijn nog wat kaal. "Het is niet de bedoeling dat iemand het té gezellig maakt. De cliënt moet tenslotte zo kort mogelijk opgenomen zijn, zodat hij zo snel mogelijk weer naar huis kan," vertelt Jolanda Vermeulen, verzorgende in de seniorenkliniek. Vandaar dat de therapie ook altijd voor het bezoek gaat.

Iedereen welkom

Niet alleen patiënten van het Antonius kunnen terecht in de seniorenkliniek, maar ook andere ouderen. De seniorenkliniek wil op dit moment vooral naamsbekendheid krijgen, ook over de grens. Ziekenhuizen in België kunnen ook patiënten naar de kliniek verwijzen. "We verwachten dat het in de nabije toekomst vol komt te liggen", zegt Van Kerkhove.