Dominee langs de deuren met wc-papier

Dominee Lolkema ging woensdagavond in Rilland de deuren langs. Niet om een goed gesprek te voeren, maar om keukenrollen en wc-papier te verkopen. Er is geld nodig voor het onderhoud van de kerkklok en dat besloot men eens op een iets andere manier dan gebruikelijk in te zamelen.

Al snel bleek dat de inwoners van Rilland blij waren met wat extra voorraad. Nog voordat de groep vrijwilligers het hele dorp langs geweest was, waren de rollen al op. Er is naar schatting zo'n 500 euro opgehaald. Tweedehands klok Sinds begin dit jaar hangt er in de kerktoren van de Protestantse Gemeente De Levensbron een nieuwe kerkklok. Helemaal nieuw is de klok niet, hij hing eerder bij het plaatselijke klooster en in de katholieke Sint Jozefkerk. De klok brengt volgens de dominee aardig wat kosten met zich mee en daarom besloot hij het dorp rond te gaan. Kerkelijk of niet, de klok luidt bij elke dienst op de algemene begraafplaats tegenover de kerk en is daarom volgens hem voor heel Rilland belangrijk. (foto: Omroep Zeeland)