Drenkeling na redding gepakt voor drugsbezit

De man had zitten vissen bij de sluizen bij Kats. Hij was in het water terecht gekomen en kon er zelf niet meer uit komen. Agenten, die een auto hadden zien staan met niemand er in, kwamen op het hulpgeroep af.

Na redding door de brandweer ging één van de agenten naar de auto om droge kleding te halen. In de wagen trof hij 2 gripzakjes, een seal en een potje drugs (speed en amfetamine) aan. De drugs zijn in beslag genomen en de man is ingesloten in het cellencomplex.