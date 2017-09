Visser van verdrinkingsdood gered bij sluizen Kats

Agenten zagen rond 00.45 uur langs de 1e Deltaweg (N256) een geparkeerde auto staan waar niemand in zat. Korte tijd later merkten ze dat er ter hoogte van de Spuisluis bij de brug Kats iemand in het water lag.

Een visser was in het water beland en kon hier niet meer zelfstandig uit komen. De man lag tegen de glooiing aan de Oosterscheldezijde. De politie wist de man boven water te houden door hem een reddingsboei toe te werpen.

Met hulp van de brandweer werd de man rond 01.20 uur uit het water gehaald en overgedragen aan medewerkers van de ambulancedienst en het traumateam uit Rotterdam.

De man bleek licht onderkoeld en mankeerde verder niets. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe hij in het water terecht is gekomen, is nog onduidelijk.