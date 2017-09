Wordt Oostkapelle weer het schoonste strand van Nederland?

Vanmiddag wordt bekend of een Zeeuws strand weer het schoonste van Nederland is. Vorig jaar werd het strand van Oostkapelle uitgeroepen tot winnaar. Groede werd toen tweede en het strand van Westkapelle was nummer drie. De verwachting is dat de Zeeuwse stranden ook dit jaar hoog scoren.

(foto: OZ) De Schoonste Stranden Verkiezing wordt voor de vijftiende keer gehouden. De winnaar wordt bepaald via inspecties door de ANWB en stemmen van het publiek. De inspecties tellen voor 75 procent mee, de stemmen tellen voor 25 procent mee. Sinds 2011 is het voor het publiek mogelijk hun stem te laten horen. Dit jaar hebben een recordaantal van ruim 20.000 mensen hun stem uitgebracht. Vorig jaar waren dat nog 18.000 stemmen. Schoonste stranden van Nederland jaartal winnaar runner up 2016 Oostkapelle Groede 2015 Domburg Noord-Beveland 2014 Noord-Beveland Oostkapelle 2013 Domburg Nieuwvliet 2012 Noord-Beveland Sluis 2011 Sluis Noord-Beveland De uitslag wordt vanmiddag bekend gemaakt in Beachclub Perry's in Scharendijke, het schoonste strandpaviljoen van Nederland van 2017.