Zeeland wordt wakker: Truckers, keukenrollen en afvalvrij

(foto: Omroep Zeeland )

Overnachtende truckers

De stadsraad van Sas van Gent wil maatregelen tegen het toenemende aantal overnachtende internationale truckers. "Dit parkeerterrein is daar niet voor bedoeld, het probleem wordt steeds groter", zegt woordvoerder Carl Riddering. De vaak Oost-Europese truckers zien echter geen andere uitweg; ze verdienen te weinig om ook nog een dure overnachting te kunnen betalen.

(foto: Omroep Zeeland)

Keukenrollen

Een dominee die de deur langs gaat om wc-papier te verkopen, in Rilland gebeurde het. Gisteravond ging de dominee daar met een groep vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor het onderhoud van de kerkklok. Dat deden ze door wc-papier en keukenrollen te verkopen.

(foto: oz)

Afvalproject

Als iedereen zo goed zijn afval zou scheiden als de inwoners die de afgelopen 100 dagen aan de proef in Tholen mee hadden gedaan, zou de hoeveelheid restafval met ongeveer negentig procent dalen. Dat is de uitkomst van de proef 100-100-100 Tholen. De deelnemers aan de proef waren erg tevreden over de uitkomst van de proef, alleen vroegen ze zich wel af wat ze nu met die grote grijze bakken moeten doen.

Wethouder Harmsen:

Opkomende zon bij 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim uit 's-Heerenhoek)

Het weer:

Vandaag is er vrij veel bewolking, lokaal is een buitje mogelijk. Vanmiddag wordt het droog en is er wat meer ruimte voor de zon. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt niet warmer dan 18 graden.