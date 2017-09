JP & The Seeger Session Band naar Dublin (foto: JP & The Seeger Session Band)

JP & The Seeger Session Band gaat optreden in Dublin. De Zeeuwse band rond zanger en gitarist Jan Piet de Klerk uit Middelburg speelt in januari drie keer op het Temple Bar Tradfest. Dat is een jaarlijks muziekfestival in het hart van Dublin.

JP & The Seeger Session Band - Crisis Cure Tour Part II

Tijdens het festival wordt op allerlei locaties live muziek gemaakt: in historische gebouwen als St. Patricks Cathedral en Dublin Castle, maar ook in alle pubs, clubs en hotels in Temple Bar. Andere deelnemende band zijn grote namen uit Ierland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, onder meer The Dublin Legends, The Kilkennys, Big Country, The Fureys en Moya Brennan.

Tournees

JP & The Seeger Session Band werd in 2009 opgericht. De afgelopen jaren maakte de band succesvolle tournees met een programma van Amerikaanse traditionals, folk en gospel. Met de Crisis Cure Tour en de Freedom Express tour trad de band op in Nederland, België, Noorwegen en Denemarken. Op het Deense Skagenfestival kwamen de Zeeuwen in contact met The Dublin Legends en The Kilkennys. Die contacten hebben de band nu de optredens in Dublin opgeleverd.

Eerstvolgende optreden van JP & The Seeger Session Band is op 16 september in Porgy en Bess, Terneuzen.