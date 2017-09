Tolhoek stijgt naar hoogste positie in Vuelta

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

De rit naar Los Machucos werd gewonnen door Stefan Denifl uit Oostenrijk (Aque Blue Sport). Tolhoek kwam als 29e over de streep, zijn beste klassering tot nu in een rit in de Vuelta. Tolhoek had een achterstand van 3.39' op Denifl.

Door zijn prestatie stijgt Tolhoek naar de 38e positie in het algemeen klassement. Zo hoog stond de renner uit Yerseke nog niet. Leider in het klassement is nog altijd Christopher Froome van Team Sky. Tolhoek heeft een achterstand van anderhalf uur op de Engelsman.



Tolhoek is de vijfde Nederlander in het algemeen klassement na Wilco Kelderman (derde plaats), Wout Poels (achtste), Steven Kruijswijk (elfde) en Stef Clement (21e).

In onderstaande grafiek kun je de klassementsontwikkeling van Antwan Tolhoek bekijken in de Vuelta. Ga met de muis over de punten voor de details.