Rik Mol tekent platencontract: 'Mijn droom komt uit'

"Ik ben drie jaar met deze deal bezig geweest," zegt Mol. "Het was voor mij belangrijk om mijn eigen stempel op m'n albums te kunnen drukken. Ik wilde een andere kant op en ik heb ze daar gelukkig van weten te overtuigen. Daarbij heb ik veel hulp gekregen van Universal België. Het wordt een nieuw en spannend hoofdstuk."

Rik Mol is op 15 mei 1985 geboren in Goes en opgegroeid in 's-Heer Arendskerke. Hij studeerde aan het Rotterdams conservatorium. Sinds 2008 maakt hij solo-albums waarop hij jazz en pop combineert. Hij woont tegenwoordig in Hilversum en is trompet-solist bij het Metropole Orkest. Onder zijn artiestennaam is Ryan Ricks verscheen in 2012 een easy listening album. Deze zomer bracht hij de track The Resident naar buiten, een voorproefje van het komende solo-album Infinite Mirrors.