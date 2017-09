Sociale huurwoning onderverhuurd door uitzendbureau

Dit huis in de Duiveneestraat in Kruiningen werd illegaal onderverhuurd (foto: Omroep Zeeland)

De onderverhuur in de Duiveneestraat 16 in Kruiningen kwam aan het licht toen de corporatie aanbelde vanwege een huurachterstand. De oorspronkelijke bewoner bleek vertrokken, en de Oost-Europeaan die opendeed een kamer huurde via een uitzendorganisatie. De volgende dag was die man met de noorderzon vertrokken en is de woning ontruimd, laat R&B Wonen weten.

Juridische stappen

Een advocaat is ingeschakeld om in elk geval voor het adres in Kruiningen juridische stappen te ondernemen. "R&B Wonen wil de huurachterstand verhalen op de oorspronkelijke huurder, die is vertrokken naar Zuid-Europa", zegt directeur Peter Bevers.

De woningcorporatie heeft dus aanwijzingen dat er op meer plaatsen woningen worden onderverhuurd voor arbeidsmigranten. "Zo is er bijvoorbeeld het vermoeden dat uitzendorganisaties zonder toestemming werknemers in woningen van R&B Wonen plaatsen", laat R&B Wonen weten.

Om welke uitzendorganisatie het gaat, wil R&B Wonen niet bekendmaken. "We zijn op dit moment in gesprek met de uitzendorganisatie. Onder andere om te zeggen dat we dit niet willen."