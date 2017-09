Van Dijke debuteert met achtste plaats op WK mountainbike

Mick van Dijke in top-tien op WK Mountainbike (foto: Twitter KNWU)

Van Dijke was de enige Nederlander die bij de junioren in actie kwam. De wedstrijd over 23.1 kilometer in Cairns werd door de mountainbiker uit Colijnsplaat in 1:10.00' gereden.

Hieronder de top tien van het WK mountainbike voor junioren:

Klassement WK mountainbike voor junioren

1. Cameron Wright Australië 1:07.56' 2. Joel Roth Zwitserland +0.35' 3. Holden Jones Canada +0.44' 4. Juri Zanotti Italië +0.48' 5. David List Duitsland +0.57' 6. Mathis Azzaro Frankrijk +1.20' 7. Matthew Dinham Australië +1.54' 8. Mick van Dijke Nederland +2.04' 9. Eden Cruise Nieuw-Zeeland +2.10' 10. Alexander Andersen Denemarken +2.11'

Later deze week komen er nog twee Zeeuwen in actie op het wereldkampioenschap. Milan Vader uit Middelburg rijdt morgen bij de beloften. Zaterdag is het de beurt aan de uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra.