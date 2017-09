Sas van Gent is overlast buitenlandse truckers beu

Het Suikerplein in Sas van Gent staat al een paar jaar in de weekenden bomvol met buitenlands vrachtwagenchauffeurs die in hun cabine de verplichte lange weekendrust houden. Omdat dit in België verboden is, piepen ze net de grens over naar Zeeuws-Vlaanderen. Die toename komt omdat het internationale vrachtverkeer van en naar de havens steeds vaker gedaan wordt door internationale bedrijven. Die maken gebruik van Oost-Europese chauffeurs die goedkoper zijn. "Persoonlijk heb ik niets tegen die jongens, ik heb begrip voor ze. Maar dit is een ongewenste situatie ", zegt woordvoerder Riddering.

Minder plek voor legaal parkeren

Regio-woordvoerder Joost Maat van transporteurs organisatie Transport en Logistiek Nederland: "Onze buurlanden en Oostenrijk verbieden die lange weekendrust in de cabine. In Nederland wordt dit nog gedoogd, chauffeurs weten dat en het probleem wordt alleen maar groter. Je ziet ze ook vaker op de parkeerplaatsen langs de grote wegen, waardoor er minder plek komt voor chauffeurs die ergens een korte rustpauze willen houden."

Bekeur die chauffeurs, zoals ook onze buren dat doen." Joost de Maat, Transport en Logistiek Nederland

Veilige parkeerplaatsen maken, met een douche en wc, maar tegelijkertijd ook handhaven. Dat is volgens TLN dé manier om een einde te maken aan de overlast. Maar zover is het nog lang niet. Begin dit jaar mislukte een plan om bij Terneuzen een grote parkeerplaats met voorzieningen te maken. Niet alle partijen waren het eens over de vraag of je zo'n voorziening met overheidsgeld moet optuigen.

Wegsturen of bekeuren

De Maat: "Je hebt eigenlijk een particuliere ondernemer nodig die zoiets opzet. Maar daarnaast moet je chauffeurs die toch ergens anders gaan parkeren, wegsturen of anders bekeuren. Anders zal het nooit ophouden en kan zo'n parkeervoorziening niet terugverdiend worden. En blijf je oneerlijke concurrentie houden", zegt De Maat.

Het Suikerplein in Sas van Gent is een van de plekken in Zeeuws-Vlaanderen waar veel truckers hun lange weekendrust houden (foto: Omroep Zeeland)

Maar minister Schultz wil niet bekeuren. Ze wacht eerst een uitspraak van het Europese Hof van Justitie af. De gemeente Hulst begint deze maand nog met flyers uitdelen, om de chauffeurs te waarschuwen en zegt daarna actief te gaan bekeuren. Maar de gemeenten Terneuzen en Sluis zien daar niets in; je zou er alleen maar het probleem mee verplaatsen. Bovendien moet je personeel inzetten als je gaat controleren. Zij zeggen naar een andere oplossing te zoeken.

De provincie voelt zich, na de mislukking eerder dit jaar, niet geroepen om een voortrekkersrol te nemen. "We vinden zo'n centrale parkeerplaats nog steeds belangrijk, en willen daar zeker aan meebetalen. Als er een voorstel vanuit de regio komt, willen we graag weer meepraten", zegt een woordvoerder.