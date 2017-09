Ondernemer waarschuwt voor vals geld in Middelburg

Vals biljet van 50 euro wordt tegen het licht gehouden - archieffoto (foto: OZ)

'Doelgerichte actie'

"Het leek een jong onschuldig meisje maar het was duidelijk een doelgerichte actie. Ik vermoed dat ze gestuurd is door anderen", waarschuwt Pouwels, via Wij zijn de stad - Middelburg op Facebook.

Begin vorig jaar waren er ook valsemunters actief in Middelburg. Ze wisten toen weg te komen. Een paar maanden later werd er wel iemand aangehouden in Goes die met vals geld probeerde te betalen.

