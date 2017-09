El Mouaziz en Oumaarir aan start Kustmarathon

El Mouaziz moest vanwege een blessure de editie in 2016 laten schieten, maar is wel nog altijd houder van parcoursrecord. De tijd 2:29.50' liep de Marokkaan in 2015. Oumaarir liep vorig jaar lange tijd aan kop, maar werd bij Westkapelle ingehaald door de latere winnaar Tim Pleijte. De Marokkaan is bezig met zijn visum aanvraag en als die wordt gehonoreerd doet Oumaarir een nieuwe gooi naar de eindzege. Pleijte zal overigens zijn titel dit jaar niet kunnen verdedigen. Een andere favoriet voor de winst is Hicham El Barouki, de winnaar van 2012 staat ook op de inschrijflijst.

De winnaar van vorig jaar bij de dames, de Tsjechische Radka Churanova, zal haar titel niet verdedigen. Daarentegen staat er wel een snelle Marokkaanse aan de start: Khadija El Aaribi. Haar persoonlijk record op de marathon is 2:42.17' gelopen in de marathon van Marrakech.

Lees ook: