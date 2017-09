Oostkapelle heeft opnieuw schoonste strand van Nederland

Uitslag van de Schoonste Strand-verkiezing 2017

Rob van der Zwaag, burgemeester van de gemeente Veere, is ontzettend trots op de winst van Oostkapelle. "De tweede keer in twee jaar tijd, geweldig! Als gemeente zien we de titel Schoonste Strand van Nederland als beloning voor onze inzet."

Het geheim van Oostkapelle

Volgens Van der Zwaag ligt het geheim van Oostkapelle in de samenwerking met onder meer de paviljoenhouders en de reddingsbrigade. "We doen het samen, met partijen die op of om het strand werken, maar ook met mensen die graag op ons mooie strand komen. Ik ben heel blij dat onze aanpak werkt en op deze manier gewaardeerd wordt door strandliefhebbers," aldus de Veerse burgervader.

De Zeeuwse stranden scoren al jaren hoog bij de verkiezing. Dit jaar wordt Oostkapelle op de voet gevolgd door de, eveneens Zeeuwse, stranden van Kamperland, Breskens & Groede en Domburg. In de top tien staat überhaupt maar één niet-Zeeuws strand: Heemskerk, in Noord-Holland.

Top tien Schoonste Stranden-verkiezing 2017 (foto: Stichting Nederland Schoon)

Ook bij eerdere edities scoorden de Zeeuwse stranden erg goed. Sinds 2011 zijn het ieder jaar Zeeuwse stranden die op de nummers 1 en 2 eindigen. Vorig jaar won Oostkapelle ook al. Daarvoor waren het Domburg, Noord-Beveland en Sluis die bovenaan de lijst eindigden.

Schoonste stranden van Nederland 2011 tot nu

jaartal winnaar runner up 2017 Oostkapelle Kamperland 2016 Oostkapelle Groede 2015 Domburg Noord-Beveland 2014 Noord-Beveland Oostkapelle 2013 Domburg Nieuwvliet 2012 Noord-Beveland Sluis 2011 Sluis Noord-Beveland

De Schoonste Stranden-verkiezing werd voor de vijftiende keer gehouden. De winnaar wordt bepaald via inspecties door de ANWB en stemmen van het publiek. De inspecties tellen voor 75 procent mee, de stemmen tellen voor 25 procent mee.

Sinds 2011 is het voor het publiek mogelijk hun stem te laten horen. Dit jaar hebben een recordaantal van ruim 21.437 mensen hun stem uitgebracht. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van 2016.

Twee keer zo schoon

Hoewel onze stranden de afgelopen tien jaar veel drukker zijn geworden, volgens de organisatie achter de Schoonste Stranden-verkiezing maar liefst twee keer zo druk, zijn onze stranden niet viezer geworden, integendeel. Ten opzichte van tien jaar geleden zijn de stranden namelijk twee keer zo schoon.

Toch is er volgens de strandinspecteurs van de ANWB nog wel werk aan de winkel. Hen viel op dat er veel sigarettenpeuken op de stranden liggen. Volgens hen ligt daar nog een uitdaging.

