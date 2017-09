Valuepark Terneuzen geopend met ouderwetse 'raceauto's'

Wie de laatste tijd door de Westerscheldetunnel is gereden, is waarschijnlijk wel opgevallen dat er flink gebouwd wordt op het park. De bedrijven Trinseo, TMS, Engie Services en SPIE hebben zich inmiddels gevestigd op het park. Dow Benelux start binnenkort met de bouw van een nieuw hoofdkantoor op de locatie.

Samenwerking

Het Valuepark is een samenwerking tussen chemieconcern Dow en Zeeland Seaports en biedt plaats aan onderhoudsbedrijven. De meeste van die bedrijven waren eerst gevestigd op het terrein van Dow, maar het bedrijf wilde daar in verband met de veiligheid vanaf. De onderhoudsbedrijven betaalden geen huur aan Dow, ze waren in de loop der jaren met het bedrijf meegegroeid.

Lonink wint bij 'race' opening Maintenance Value Park Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

In totaal ging het om 17 bedrijven waar zo'n 800 mensen werkten die weg moesten van het terrein van Dow. Een deel daarvan heeft zich nu op het onderhoudspark gevestigd. Naast onderhoudsbedrijven komt er op het park ook een kennis- en innovatiecentrum.