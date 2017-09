Fusie, Thermphos en klimaat: politiek Zeeland moet aan de bak

Zeeland Seaports (foto: Omroep Zeeland)

1. Komt Zeeland in de top tien van de Europese havens?

Het antwoord op die vraag wordt in de komende maanden verwacht. Zeeland Seaports en de haven van Gent willen fuseren om zo samen in de top tien van grootste havens in Europa te komen. En dan tel je mee in de havenwereld. De aandelen van Zeeland Seaports zijn in handen van de provincie en de gemeentes Terneuzen, Vlissingen en Borsele. Zij moeten nog akkoord gaan met de fusie.

Thermphos in Vlissingen-Oost, gezien vanaf Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

2. Hoeveel miljoen gaat er nog naar Thermphos?

Waarschijnlijk is er voor de beveiliging nog 4,5 miljoen euro nodig voor Thermphos. Op het terrein van de oude fabriek ligt een grote hoeveelheid fosforslik, dat zonder beveiliging makkelijk in brand vliegt. Als dat gebeurt, ontstaat een milieuramp, waarbij de omgeving in een straal van vele kilometers moet worden ontruimd. Om de fabriek veilig te houden is 700.000 euro per maand nodig en dat moet de provincie betalen. Het is de bedoeling dat het fosfor in april is opgeruimd.

Diederik Samsom bij Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

3. Wat gebeurt er met het advies van Diederik Samsom?

In opdracht van het kabinet heeft Diederik Samsom onderzocht wie de rekening van Thermphos moet betalen. Eind augustus presenteerde hij de resultaten: De sanering kost nog eens 84 miljoen euro en moet wat Samsom betreft in drie gelijke delen worden betaald door de rijksoverheid, de provincie en Zeeland Seaports. Vooral voor de 'armlastige' provincie Zeeland zal het moeilijk zijn de ruim 27 miljoen euro op te hoesten. Mogelijk gaat daarom de wegenbelasting omhoog.

De PZEM moet een nieuwe koers uitstippelen (foto: oz)

4. Wat gaat de PZEM doen met bijna 900 miljoen?

De verkoop van de winstgevende onderdelen van Delta heeft bijna 900 miljoen euro opgebracht. Dat staat nu op de bankrekening van de PZEM, het bedrijf dat de restanten van het ooit zo grote energiebedrijf Delta beheert. Zo zijn er nog drie energiecentrales over, maar die maken samen een verlies van 50 miljoen per jaar.

Als de PZEM niks doet, dan gaat een groot deel van de 900 miljoen euro op aan de verliezen op de energiecentrales. Maar als het bedrijf een deel van het geld investeert, zorgt dat mogelijk voor nieuwe werkgelegenheid en winst. Bovendien zouden de gascentrale en de kippenmestcentrale in de verkoop kunnen.

De PZEM komt dit najaar met een plan en de Zeeuwse gemeenten en de provincie moeten daar als aandeelhouders een oordeel over uitspreken.

Zeeland moet een steentje bijdragen aan het klimaatverdrag van Parijs (foto: Omroep Zeeland / J. Baas)

5. Zeeland en het klimaatakkoord van Parijs

Ook Zeeland moet zijn steentje bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs. Volgens provinciebestuurder Ben de Reu gaat het daarbij om veel meer dan alleen een paar windmolens bouwen. "Het is de bedoeling dat er afspraken met het bedrijfsleven komen over CO2-reductie en er moeten afspraken met gemeentes komen over duurzaam bouwen. Maar waarschijnlijk valt de grootste winst te behalen door burgers bewust te maken van de hoeveelheid energie die zij kunnen besparen."

De Zeeuwse overheden gaan de komende maanden plannen maken en het is de bedoeling dat er in december een Zeeuwse energieagenda ligt.

