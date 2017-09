Tolhoek als negende over de streep in Vuelta-etappe

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Tolhoek maakte als enige Nederlander en als enige renner van LottoNL-Jumbo deel uit van de vlucht van de dag. Deze kopgroep bestond uit twintig renners, die al vroeg in de wedstrijd ontstond. De koplopers kregen de ruimte van het peloton. De maximale voorsprong bedroeg twaalf minuten. In de finale van de etappe viel de kopgroep uit elkaar.

De Belg Sander Armee reed weg op de slotklim en kwam als eerste aan. Tolhoek finishte als negende op 1.38 van Armee. In het algemeen klassement stijgt Tolhoek naar de 32e plaats. Het is zijn hoogste positie in het algemeen klassement tot nu toe. Zijn achterstand op leider Christopher Froome (Team Sky) bedraagt 1:23.00. Tolhoek is de vijfde Nederlander in het algemeen klassement.

'Boven verwachting'

Volgens zijn ploeg LottoNL-Jumbo verbaasde de Vuelta-debutant zichzelf met zijn prestatie. Na de finish omschreef hij het zelf als 'A Vuelta above expectations', boven verwachting dus.

Vanwege deze goede Vuelta-rit kreeg Tolhoek ook felicitaties van mede-Zeeuw en voormalig profwielrenner Johnny Hoogerland.

Goede zaken

Een dag eerder deed Tolhoek ook al goede zaken in de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje. De renner uit Yerseke reed met de besten mee naar boven en kwam als 29e over de streep. Daarmee steeg hij naar de 38e positie in het algemeen klassement. Dat was toen nog zijn beste notering in zowel een etappe-uitslag als in het klassement.

