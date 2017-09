Emergis luidt noodklok over patiëntenstop Zilveren Kruis en CZ

Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Emergis, in Kloetinge, is de enige aanbieder van zware ggz-zorg in onze provincie. Eerder bracht Emergis al naar buiten dat een patiëntenstop dreigde voor de cliënten van twee zorgverzekeraars. Toen werd nog niet bekendgemaakt om welke zorgverzekeraars het ging. De directeur van de instelling, Paul de Schipper, schat in dat daardoor zo'n 400 tot 500 patiënten van CZ en Zilveren Kruis straks voor een gesloten deur komen te staan.

Besprekingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars blijven meestal binnenskamers, maar De Schipper zocht vorige week de publiciteit om Zilveren Kruis en CZ aan te sporen om iets aan het probleem te doen. Dat had niet het gewenste resultaat. De Schipper zegt nu dat hij daarna niets meer van de twee verzekeraars heeft gehoord. Alle andere zorgverzekeraars hebben wél voldoende zorg ingekocht.

'Niet uit te leggen'

De Schipper zei donderdagavond in het televisieprogramma EenVandaag dat de ontstane situatie 'niet uit te leggen is'. "Een alleenstaande moeder met twee kinderen die een depressie krijgt, moet straks buiten de provincie worden opgenomen, simpelweg omdat haar verzekeraar weigert te betalen. Dat kan toch niet! Dat is onaanvaardbaar", vindt De Schipper.

Bestuurder Paul de Schipper van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Met zorgverzekeraars wordt een maximum hoeveelheid te geven zorg afgesproken. Dat wordt het omzetplafond genoemd. Afspraken worden gemaakt op basis van resultaten van voorgaande jaren, maar in dit geval is er volgens De Schipper een verkeerde inschatting gemaakt.

Inschattingsfout

Volgens De Schipper komt de inschattingsfout door een kleine groep patiënten die veel hulp nodig heeft. Daar hebben CZ en Zilveren Kruis geen rekening mee gehouden.

Dat terwijl er geen sprake is van een geldgebrek. Er blijft zelfs geld voor de ggz over. Minister Schippers heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat er voor de ggz-zorg nog 288 miljoen op de plank ligt.

Brief

Een meerderheid in de Tweede Kamer dringt inmiddels aan bij minister Edith Schippers, van Volksgezondheid, om met een oplossing te komen voor dit probleem. Schippers moet nu in een brief uiteenzetten wat zij eraan gaat doen, meldt de PZC. Aan de hand van die brief wordt bekeken of de Kamer gaat debatteren over dit onderwerp.

