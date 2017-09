Kan je niet kiezen uit alle Film by the Sea-films? Hier zijn wat tips! (foto: Film by the Sea)

Je kent het vast wel; je wilt naar Film by the Sea, maar weet nog niet precies welke films je moet bezoeken. Wij hebben tips van festivaldirecteur Leo Hannewijk, jurylid en tv presentatrice Floortje Dessing en Omroep Zeeland verslaggever Anke Tanihatu voor je verzameld.

De tips van Leo Hannewijk

Festivaldirecteur Leo Hannewijk kijkt het hele jaar door films. Vervolgens maakt hij een selectie van zo'n honderd films die uiteindelijk op het Vlissingse filmfestival te zien zijn. Op de website van Film by the Sea staan tien tips van de festivaldirecteur. Dit is zijn top 3:

Pomegranate Orchard

Pomegranate Orchard is een film uit Azerbeidzjan. Gabil verlaat plotseling zijn vader en heeft nooit meer contact opgenomen. Na twaalf jaar keert hij terug naar het landgoed van zijn vader. Bij terugkomst blijkt dat zijn vertrek veel heeft losgemaakt.

The Square

The Square won dit jaar de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. De film gaat over een curator van een museum in Stockholm. Zijn volgende tentoonstelling heet The Square. Door een campagne voor de tentoonstelling belanden de curator én het museum in een crisis.

Loveless

De twaalfjarige Alyosha wordt de dupe van de scheiding van zijn ouders. Zijn vader en moeder vinden hun nieuwe liefdes belangrijker dan hun eigen zoon. Zodra Alyosha hoort dat zijn ouders hem naar een kostschool willen sturen, verdwijnt hij. Met deze film won regisseur Andrey Zvyagintsev dit jaar de juryprijs in Cannes.

De filmtip van Floortje Dessing

Floortje Dessing maakt dit jaar deel uit van de jury van Film by the Sea. Op zaterdagavond 9 september is de televisiepresentatrice de Nazomergast. Tijdens deze avond laat Dessing haar favoriete filmfragmenten zien en praat daarover met presentatrice Karin van As. Na afloop is de Film by the Sea keuze van Floortje Dessing te zien: The Broken Circle Breakdown.

The Broken Circle Breakdown

Hij speelt banjo, zij runt een tattooshop. Didier en Elisa worden verliefd, knappen een bouwval op het Vlaamse platteland op en krijgen een dochter. Dan slaat het noodlot toe; dochter Maybelle wordt op haar zesde jaar ernstig ziek. Komen Didier en Elisa hier samen door of laat de liefde het stel in de steek?

De tips van Anke Tanihatu

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september staat Omroep Zeeland TV in het teken van Film by the Sea met kijkjes achter de schermen bij de (jongeren)jury, kijktips en hoogtepunten. Anke Tanihatu is een van de verslaggevers die zich bezighoudt met het programma. Anke is vooral benieuwd naar Dalida en twee Zeeuwse films:

Dalida

Met 170 miljoen verkochte platen is de Egyptisch-Franse zangers Dalida een van de succesvolste artiesten ooit in Frankrijk. In 1987 pleegde ze zelfmoord in Parijs. In deze biografische film krijg je een kijkje in het leven van de Franse zangeres.

Cor & Henk, weervissers van de Oosterschelde

Cor (85) en schoonzoon Henk maken dagen van 24 uur tijdens het ansjovisseizoen dat tien weken duurt. Ook voor en na het seizoen is het hard werken, want er moeten fuiken gemaakt worden die naar zandbanken van de Oosterschelde worden vervoerd.

Gevangen Licht trailer

Beeldend kunstenaar Loek Grootjans gaat op zoek naar het magische Zeeuwse licht. Het licht dat ook Piet Mondriaan verschillende keren in Zeeland zag en wat hij heeft verwerkt in verschillende kunstwerken. Grootjans verzamelt het licht dat Mondriaan gezien heeft door een jaar lang water uit zee te halen en te bewaren in flessen.

