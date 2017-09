Ouderen rollen over de dijk op Schouwen-Duiveland

De excursie begint met een wolkenworkshop. Boswachter Paul Begijn toonde foto's van de wolken die je vaak tegenkomt in Zeeland. Deelnemer Lea de Kok had goed opgelet en kon zelfs voorspellen dat het die middag zou gaan regenen. "Ik heb geleerd dat de wolken heel mooi zijn, als ik nu naar boven kijk zie ik een wolkenregen. Er komt straks allemaal regen uit", vertelt de Kok.

En dat gebeurde ook. Een paar tellen later begon het te spetteren. Met als nadeel dat het voor de vooraf aangekondigde lepelaars onaantrekkelijk maakte om tevoorschijn te komen.

Zandplaten

Vanwege het lage water kwamen er op de Oosterschelde zandplaten te liggen. Hierop gingen de Lepelaars eten waardoor ze niet op het land te zien waren. De deelnemers zagen door de regen maar weinig levende lepelaars, maar boswachter Wendy Janse had voor de zekerheid ook een opgezette lepelaar meegenomen.

De dag werd afgesloten met het proeven van zilte zaligheden, zoals eetbare zeewieren. En er was ook aandacht voor de niet-eetbare planten, zoals meekrap, waar van oudsher een rode kleurstof uit wordt gewonnen.

Ondanks de harde wind en de kleine regenbui vond boswachter Begijn het wel een succes. "Tot nog toe wordt deze excursie alleen in de Oosterscheldeweek georganiseerd, maar we hopen dat het in de toekomst vaker gaat gebeuren. Hiervoor is samenwerking met andere overheidsinstellingen en zorginstellingen nodig om het te faciliteren."