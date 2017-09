Zeeuwse over storm Irma: Alsof bulldozers je huis proberen binnen te komen

Orkaan Irma trekt over Caribische eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba (foto: NOS)

Communicatie met de eilanden was moeilijk en pas nu kan de schade worden opgemaakt. Astrid van den Berg uit Vlissingen zit voor haar werk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken op Sint Eustatius, maar van werken is voorlopig nog geen sprake.

Astrid van den Berg op Sint Eustatius bij betere weersomstandigheden (foto: Astrid van den Berg)

"Er is veel schade aan huizen, daken zijn er afgewaaid, elektriciteitspalen zijn omgewaaid"somt Van den Berg op. "Maar gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken voor zover ik weet, dus dat is fijn om te horen. Maar er is geen stroom, dus voorlopig is er geen werk mogelijk."

'Doodeng vond ik het'

Toen de storm overtrok zat ze op een veilige plek, een soort bunker, maar eng was het wel. "Het was heel heftig. Het lijkt wel alsof er bulldozers voor je huis staan en proberen binnen te komen. Constant wordt er aan je ramen en deuren getrokken, lijkt het wel. Vooral het lawaai, doodeng vond ik het."

De mensen die hard getroffen zijn die hebben het al niet breed. Dus voor hen wordt het extra zwaar." Astrid van den Berg

Door de stroomuitval was communicatie met het thuisfront lange tijd onmogelijk. "Dan wordt het dus heel moeilijk om mensen gerust te stellen." Maar inmiddels heeft ze een plek gevonden waar ze wel elektriciteit, internet en telefonie beschikbaar heeft, dus kan ze nu familie en vrienden laten weten dat het 'naar omstandigheden goed gaat'.

'Niet rijk'

Wel gaat het volgens de Vlissingse nog lang duren voor het eiland er weer bovenop komt. "Het eiland Sint Eustatius is niet rijk, de mensen die hard getroffen zijn die hebben het al niet breed. Dus voor hen wordt het extra zwaar om alles weer een beetje voor elkaar te krijgen."

Sint Maarten werd nog zwaarder getroffen door de storm dan Sint Eustatius. Bovendien zijn daar plunderaars actief, die huizen en winkels leeghalen. Premier Mark Rutte omschrijft het als een 'orkaan van epische omvang'.

Dodental

Op het Nederlandse deel van het eiland is zeker één dode gevallen en raakten meerdere mensen gewond. De kans is groot dat het dodental daar verder oploopt naar mate de communicatie weer op gang komt. Op het Franse deel zijn tot nu toe acht doden te betreuren en raakten 23 mensen gewond.